JVA Bützow : Drei Verletzte bei Auseinandersetzungen zwischen Inhaftierten

In der JVA Bützow ereigneten sich körperliche Auseinandersetzungen. Drei Häftlinge wurden verletzt.

Bützow | In der Justizvollzugsanstalt Bützow (Kreis Rostock) ist es am vergangenen Wochenende zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Gefangenen gekommen. Dabei verletzten sich insgesamt drei Häftlinge. Wie die Pressesprecherin des Justizministeriums, Juliane Söhnchen, auf Nachfrage bestätigte, sei es am Samstag und Sonntag in der Haftabtei...

