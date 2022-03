Tarnow : Jugendfeuerwehr will altes Eisen für neue Klappliegen

Am Sonnabend findet eine Schrottsammelaktion der Freiwilligen Feuerwehr statt. Einwohner von Tarnow und Boitin sind gefragt.

Tarnow | Her mit dem alten Eisen! Das rufen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr in Tarnow wieder den Einwohnern von Tarnow und Boitin zu. Denn sie sind auf der Suche nach Schrott, der auf Höfen und in Garagen vor sich hin gammelt. Die jungen Brandschützer wollen das alte Eisen zu Geld machen. Starkes Team von Brandschützern Es ist viel los bei der Freiwil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.