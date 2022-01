Tag der offenen Tür in Bützow : Tagesmütter informieren Eltern über ihre Einrichtung

Drei Tagesmuttis machten sich vor mehr als 20 Jahren selbstständig. Nun laden sie junge Eltern ein, einen Blick hinter die Kulissen ihrer Einrichtung „Die kleinen Strolche“ in Bützow zu werfen.

Bützow | Tilda, Heiner und Loki sind warm angezogen und flitzen auf ihren Bobby-Cars über die Pflastersteine: was für ein Spaß für die „kleinen Strolche“ – so heißt die Kindertagesstätte in Bützow, die von drei Tagesmuttis gemeinsam betrieben wird. Es begann in einer Neubauwohnung Die Anfänge liegen schon weit zurück. „Wir haben 2001 in einer Zweieinhalb...

