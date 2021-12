Corona im Landkreis Rostock : Mehrere Kitas und Schulen von Quarantäne betroffen

Aktuell liegt die Inzidenz im Landkreis Rostock bei 525. Klar, dass dabei auch immer wieder Kinder und Jugendliche von häuslicher Isolation betroffen sind.

Landkreis Rostock | Die anhaltend hohen Inzidenzwerte im Landkreis Rostock sorgen dafür, dass immer wieder auch Kinder und Jugendliche von Quarantäne betroffen sind und zurück ins Homeschooling müssen. So sind an der Freien Schule Bützow derzeit zwei Klassen von Quarantäne betroffen. Die Wilden Pumas und die Wüstenfüchse, die in der Zeit vom 7. bis 10. Dezember anwesend ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.