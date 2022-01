Corona zwingt zur Absage : Hoffnungen für Pasternack-Konzert in Bützow haben sich zerschlagen

Die Entscheidung für die Absage ist gefallen. Rainer Boldt vom Förderverein Stiftskirche kündigt eine Neuauflage an.

Bützow | Mit dem Rostocker Musiker Andreas Pasternack ins neue Jahr. Das gehört seit vielen Jahren zum ersten Wochenende des Jahres in der Bützower Stiftskirche. Der Förderverein Stiftskirche Bützow organisiert dieses Event seit 2014. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist alles anders. „Schweren Herzens muss das Konzert am Sonntag nun endgültig abgesagt werde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.