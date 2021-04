Lieblingsstück : Ein Klavier mit Geschichte

Heike Wegner aus Kurzen Trechow ist stolz auf ihr Carl-H.-Hintze-Klavier, welches zwischen 1896 und 1911 gebaut wurde.

Kurzen Trechow | Ihre Finger fliegen nur so über die schwarz-weißen Tasten und immer treffen sie den richtigen Ton der Melodie. Wundervoll hört es sich an, wenn Heike Wegner Klavier spielt. Fast 16 Jahre Unterricht Kein Wunder, 2 Jahre Unterricht bei einem Privatlehrer, 10 Jahre an der Musikschule und vier Jahre während ihres Lehrerstudiums für Deutsch und...

