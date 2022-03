13-Jähriger bei TV-Show dabei : Luis aus Bützow will die Jury von „The Voice Kids“ überzeugen

Der 13-Jährige träumt schon lange davon, an der TV-Show teilzunehmen. Mit dem Song „Hallelujah“ hat er beim Casting in Hamburg überzeugt. Bei den Blind Auditions setzt er ebenfalls auf ein englisches Lied.

Bützow | Rund fünf Jahre lang hat Luis Kröplin aus Bützow schon den Traum, an der TV-Sendung „The Voice Kids“ teilzunehmen. Nun geht der Wunsch in Erfüllung. Kann der 13-Jährige die Juroren in Berlin überzeugen? Am Freitagabend, 18. März, wird es Deutschland erfahren. Um 20.15 Uhr läuft die dritte Runde der Blind Auditions bei der zehnten Staffel dieses Musikw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.