Meine Woche : Neue Wege werden eingeschlagen

Ein persönlicher Rückblick auf die 20. Kalenderwoche.

Bützow | Alles beim Alten – eine beliebte Antwort auf die Frage, was es Neues gibt. Das mag für einen persönlich oft schön sein. Für gesellschaftliche Themen bedeutet es allerdings Stillstand. Deswegen ist es immer wieder nötig, auch mal neue Wege zu gehen. Neue Wege geht auch die Fachklinik Waldeck in Schwaan. Allerdings nicht freiwillig. Die Klinik ist in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.