Brand in Hohen Luckow : Millionenschaden nach Feuer bei Metallverarbeiter

Ein Brand in den Hallen eines Unternehmens für Metall- und Kunststoffverarbeitung hat am Dienstagabend mehrere Feuerwehren in Hohen Luckow gefordert. Bei dem Feuer wurde hochwertige Technik zerstört.

Hohen Luckow | Großeinsatz der Feuerwehren in Hohen Luckow im Landkreis Rostock: Dort war am Dienstagabend in einem Betrieb für Metall- und Kunststoffverarbeitung ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehren mitteilten, ging der Alarm gegen 17.30 Uhr ein. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte drang dann bereits dichter Qualm aus einem Hallenkomplex. Daneben konnten si...

