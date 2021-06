Bützow : Miniaturstadt Bützow soll für Zuschuss der Stadt jährlich wachsen

Die finanzielle Unterstützung der Ministadt soll an die Bedingung geknüpft werden, dass jedes Jahr mindestens zwei Häuser hinzukommen müssen.

Bützow | Qualität hat nicht nur ihren Preis, sie nimmt auch Zeit in Anspruch. Das gilt auch für die Miniaturstadt Bützow. Um den Erlebnispark samt Mini-Häusern am Laufen zu halten, beteiligt sich die Stadt Bützow finanziell. Doch nun gibt es Pläne, die Unterstützung an eine Forderung zu knüpfen. Die besagt: Jedes Jahr müssen mindestens zwei Häuser hinzukommen....

