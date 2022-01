Bützow : Nach dem Piks einen Imbiss nehmen

Bei der Impfaktion am Mittwoch, 12. Januar, kooperiert die Warnow-Klinik mit der Scheune.

Bützow | Die Ärmel hochkrempeln und sich impfen lassen, um dem Coronavirus etwas entgegenzusetzen. Das ist das Motto der Stunde. So findet am Mittwoch, 12. Januar, eine weitere Impfaktion der Warnow-Klinik in Bützow statt. Das Impfteam erwartet alle Impfwilligen wie bereits im Dezember in der Sporthalle am Rühner Landweg. Geimpft wird von 9.30 bis 17 Uhr. E...

