Projekt der Leadergruppe : So sieht der neue Bootsanleger in Rühn aus

Am Freitag rückten die Bauarbeiter an und setzten Leaderprojekt an der Warnow bei Rühn um

Rühn | Am Freitagmorgen rückten die Bauarbeiter an. Und am Mittag war schon das Gröbste erledigt. An der Warnow in Rühn gibt es nun einen nagelneuen Anlegesteg. Bürgermeister Hans-Georg Harloff (CDU) ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Warnow ist bei Wasserwanderern ein beliebtes Gewässer. Auch bei Rühn können Kanuten seit Jahren eine Pause einlegen,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.