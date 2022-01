Corona im Landkreis Rostock : Hier gibt es den Piks ohne Anmeldung

Neben Bützow finden in dieser Woche an diversen anderen Orten im Landkreis offene Impfangebote statt.

Bützow | Die Zahl der Corona-Infizierten steigt und steigt. Ohne die Schutzimpfung wäre das Gesundheitssystem heillos überfordert. Deswegen sind die Impfungen so wichtig. Das Risiko sinkt, schwer zu erkranken. Zudem ist man geimpft in deutlich geringerem Maße ansteckend, wenn man das Virus in sich trägt. Um den Aufwand zu minimieren und somit mehr Menschen für einen Piks zu motivieren, setzt der Landkreis Rostock seit geraumer Zeit auf offene Impf-Angebote. Auch in dieser Woche finden davon wieder einige statt. Auch interessant: Lauterbach: Corona-Sterberisiko sinkt nach Booster-Impfung um 99 Prozent Am Mittwoch gibt es die Aktion zum dritten Mal in Bützow. Die Warnow-Klinik und die Stadt laden dazu erneut in die Sporthalle am Rühner Landweg ein. Und dieses Mal mit veränderten Zeiten und unter dem Motto „Feierabendimpfen“. Los geht es um 11.30 Uhr und Injektionen werden bis 20 Uhr verabreicht, solange welche vorhanden sind. Facebook Iframe Es habe Wünsche nach veränderten Zeiten gegeben, erklärt Klinik-Geschäftsführer Hans-Heinrich Uhlmann. Oft sei die Frage gestellt worden: „Wann sollen sich denn Berufstätige impfen lassen?“ Normalerweise findet das offene Impfen von 9.30 bis 17 Uhr statt – da arbeiten die meisten Menschen. „Dieses Mal können sich nun auch Berufstätige impfen lassen“, erklärt Hans-Heinrich Uhlmann. Höchstwahrscheinlich wird auch wieder die Speise-Kneipe „Zur Scheune“ mit von der Partie sein. Bereits bei der zweiten Impfaktion wurden warme Speisen verkauft. Und so eine Bratwurst auf die Hand kann die mögliche Wartezeit angenehm verkürzen. Zur Sache ...

