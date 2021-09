Unfall in Kurzen Trechow : Zwei Fahrzeuge schrammen aneinander

In Kurzen Trechow ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Kurzen Trechow | Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag mitten in Kurzen Trechow an der großen Kreuzung. Gegen 15.30 Uhr fuhren zwei Autos aufeinander zu und wollten aneinander vorbeifahren. Dabei schrammten die Fahrzeuge in der Mitte der Straße aneinander, da das Rechtsfahrgebot nicht ausreichend beherzigt wurde. An beiden Wagen wurden die Fahrersei...

