Reifenwechsel : Von O bis O – oder?

Polizeisprecher Benjamin Lübke weiß, was an diesem Sprichwort dran ist und wann dem Reifenwechsel nichts im Weg steht.

Bützow | „Von O bis O“ lautet ein altes Sprichwort. Es gibt eine Eselsbrücke für die Nutzungszeit von Sommer- beziehungsweise Winterreifen. Denn in Langform bedeutet es von Ostern bis Oktober. Aber was ist eigentlich dran an diesem Sprichwort? „Ich kenne dieses Sprichwort natürlich auch“, sagt Benjamin Lübke, Sprecher der Polizeiinspektion Güstrow. Allerdin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.