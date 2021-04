Bützower Grundschule : Quarantäne für die Klasse 1c

20 Personen der Grundschule müssen sich nun in häusliche Quarantäne begeben.

Bützow | Aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus muss die gesamte Klasse 1c der Bützower Grundschule am Schloßplatz sowie Lehrkräfte in Quarantäne. Insgesamt sind 20 Personen von der Maßnahme betroffen, erklärt Kreissprecher Michael Fengler. Die Quarantäne dauert bis inklusive 26. April an. Der weitere Schulablauf kann aber aufrechterhalten werden, auch d...

