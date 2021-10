Bützow : Rassekaninchenzuchtverein M3 bereitet alles für Vereinsschau vor

Es ist wieder so weit. Der Rassekaninchenzuchtverein M3 Bützow hat am Sonnabend alles vorbereitet für die Vereinsschau 2021 am kommenden Wochenende in der BHG-Sporthalle.

Bützow | Es ist wieder so weit und das meiste ist auch schon vorbereitet. Ab Freitag, 8. Oktober, laden die Mitglieder des Rassekaninchenzuchtvereins M3 Bützow zu ihrer Jahresschau ein. Bis Sonntag sind in der so genannten BHG-Sporthalle in der Bahnhofstraße in Bützow rund 200 Langhoren zu sehen. „Und keine Sorge, trotzt der Baustelle ist der Veranstaltungsort...

