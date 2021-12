Silvester 2021 : Nicht alle Neujahrsgrüße kommen bei jedem gut an

Unser Zeichner Thomas Znoyek hat das erkannt. Und falls jemand mit seinen Glückwünschen doch schon in ein Fettnäpfchen getreten ist, dann keine Sorge: Schornsteinfeger verteilen an Silvester Glück in Bützow.

Bützow | Das Jahr 2021 ist fast vorbei. Und damit verbunden sind die besten Grüße an Verwandte, Freunde und Arbeitskollegen. Doch jeder sollte dabei auf die richtige Auswahl der Worte achten, denn sie können auch einmal ganz falsch ankommen, meint unser Zeichner Thomas Znoyek. Schornsteinfeger warten im Famila-Markt Bützow Auf jeden Fall wünschen wir Ihn...

