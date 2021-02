Schwaan : Die ersten Störche könnten noch im Februar eintreffen

Stefan Kroll beobachtet mehr als 30 der Großvögel. Er rechnet ab dem Wochenende mit den ersten Heimkehrern.

Schwaan | 2020 war kein gutes Storchenjahr in Mecklenburg-Vorpommern. Zwar gab es landesweit eine leichte Zunahme an Paaren, die ein Nest besetzten. „Aber es war noch immer der zweitniedrigste Wert, der je ermittelt wurde“, resümiert Stefan Kroll in seinem Jahres...

