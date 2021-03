Aufräumaktion : Schwaaner Umwelttag in der Warteschleife

Die stadtweite Aufräumaktion ist weiterhin in der Schwebe und abhängig von Corona-Bestimmungen.

Schwaan | Bauabfälle am Gelände des Hundesportvereins in der Letschower Chaussee, Kippenpackungen am Bahnhof oder Kaffeebecher in Büschen im Stadtbereich. Leider in Schwaan kein seltenes Bild, auch wenn sich das in den vergangenen Jahren schon gebessert hat. Trotzdem ruft die Stadt gemeinsam mit den Vereinen und Fraktionen jedes Jahr zum Umwelttag auf, gemeinsa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.