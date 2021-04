Schwaan : Abschied von einer ganz besonderen Lehrerin

Ab 1946 unterrichtete Elisabeth Hendrych an der Ossenschaul in Schwaan. Nun ist sie im Alter von 100 Jahren gestorben.

Schwaan | „Fräulein Heller hatte so eine Art, dass man sich gleich wohlfühlte bei ihr“, sagt Brigitte Rodd. Sie erinnert sich noch gut an ihren ersten Schultag. Das war 1954. „Ich habe mich sehr auf die Schule gefreut.“ Als Schwaanerin wurde sie an der Ossenschaul in der Kirchenstraße eingeschult. „Wir waren mehr als 30 Schüler aus der Stadt und aus den umliege...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.