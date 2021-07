„ACTioNauten-Kollektiv“ : Sommertheater nun auch in Bernitt

Nach ihren Auftritten in Rühn und Hermannshagen ist das „ACTioNauten-Kollektiv“ mit seiner Aufführung zum dritten Mal in der Region.

Bernitt | Eine tolle Vorstellung sei es gewesen, sagt Katrin Kauer vom Klosterverein Rühn. Am Sonnabend gastierte das „ACTioNauten-Kollektiv“ im Klosterhof. „Von Dummen Teufeln und schlauen Bauern – Mystisches und Sagenhaftes aus Mecklenburg-Vorpommern“ heißt der Titel des Theaterprogramms. Wer das am Sonnabend in Rühn verpasst hat, muss nicht traurig sein. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.