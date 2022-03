Traum vom Eigenheim in Bützow : Drei weitere Bauflächen an der Pustohler Chaussee

Ursprünglich wollte die Stadt Bützow im neuen Wohngebiet 33 Grundstücke verkaufen. Nun sind drei hinzugekommen. Insgesamt gibt es dort mehr als 50 Bauflächen.

Bützow | Die Bagger rollen an der Pustohler Chaussee in Bützow. Dort werden die allerletzten Arbeiten dafür verrichtet, dass schon bald neue Eigenheime entstehen können. 51 Grundstücke sind beziehungsweise werden am Ortsausgang erschlossen. 33 davon waren in städtischer Hand. Nun sind drei hinzugekommen. Auch interessant: Stadtvertreter einigen sich auf ges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.