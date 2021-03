Tag der offenen Töpferei : Kreative präsentieren ihr Handwerk

Bereits zum 16. Mal finden am Wochenende die Tage der offenen Töpferei statt – allerdings anders als gewohnt

Bernitt/Qualitz | Bereits zum 16. Mal öffnen am Wochenende in ganz MV Töpfereien, Keramikwerkstätten, Studios und Ateliers zum „Tag der offenen Töpferei“. Das erste Mal allerdings mitten in einem Lockdown. Voriges Jahr ging der Lockdown direkt nach diesem Wochenende los. Die Kreativen hoffen, dass trotzdem Gäste vorbeischauen. Denn Besucher können sich dieses Handwerk ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.