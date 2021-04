Thema der Woche : Einzelhändler bleiben auf den Schnelltest-Kosten sitzen

In Zeiten klammer Kassen und großer Unsicherheit fühlen sich viele kleinere Unternehmer von Bundesvorgaben überrumpelt.

Bützow | „Natürlich halten wir uns an die Vorschriften“, sagt Jana Schauer. Sie ist Geschäftsführerin eines Baumarktes in Schwaan. „Die Tests sind notwendig, keine Frage.“ Aber dass die Kosten dafür bei den Unternehmen hängen bleiben, sieht sie kritisch. Fünf Mitarbeiter beschäftigt sie in ihrem Betrieb. Zu deren Sicherheit und zur Sicherheit der Kunden sollen...

