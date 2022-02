Katze zu vermitteln : Hübsche Ermine sucht ein neues Zuhause

Der Verein Tierhilfe Bützow sucht für zahlreiche Katzen neue Halter, zum Beispiel für ein acht Monate junges Tier.

Bützow | Viel zu viele Katzen beherbergt der Verein Tierhilfe Bützow in der Tierauffangstation. Die ehrenamtlichen Helfer stoßen an ihre Grenzen, räumlich sind diese längst erreicht. Sie würden sich freuen, wenn Katzen-Liebhaber die eine oder andere Fellnase aufnehmen würden. Das würde den Tierschützern helfen, in erster Linie aber den Katzen. Auswahl gibt es ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.