Totalschaden : Maschinen rund um Bützow in Flammen

Rund um Bützow musste die Feuerwehr binnen 25 Stunden gleich zu zwei Maschinenbränden ausrücken.

Bützow | Brennende Maschinen rund um Bützow: Die Feuerwehr musste binnen 25 Stunden zu einem zweiten Maschinenbrand ausrücken. In Moisall im Landkreis Rostock war am Sonntagabend ein Bagger in Brand geraten. Die Maschine war auf dem Gelände einer Kompostieranlage in Flammen aufgegangen, teilte die Polizeiinspektion Güstrow am Montag mit. Der Hydraulikbagger mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.