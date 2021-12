Polizeireport : Unbekannte klauen einen Radlader in Schwaan

Diebe verursachen Schaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Schwaan | Dreiste Diebe müssen mit großer Technik vorgefahren sein. Denn ohne diese hätten sie ihr Diebesgut gar nicht wegtransportieren können. In der Nacht zu Freitag wurde vom Friedhof in Schwaan ein Radlader entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr. Der Schaden wurde von der betroffenen Gartenbaufir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.