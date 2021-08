Bürger für Schwaan : Verein veranstaltet Auktion beim Tag der offenen Tür

Die Initiative Bürger für Schwaan lädt am Sonnabend zu sich in die Begegnungsstätte ein. Neben Englisch- und Computerkursen sowie Sportangeboten sollen auch Bilder des Malers Harry Rutenbeck versteigert werden.

Schwaan | Traditionell lädt der Verein Bürger für Schwaan parallel zum Brückenfest zu einem Tag der offenen Tür zu sich in die Begegnungsstätte ein. Doch das Brückenfest fällt auch in diesem Jahr aus, stattdessen gibt es am Sonnabend ein Sommerfest. Mehr dazu: Stadtfest als kleiner Ersatz für das ausgefallene Brückenfest „Darum werden auch wir an diesem T...

