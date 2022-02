Krieg gegen die Ukraine : Viel Solidarität im Landkreis Rostock für Menschen aus der Ukraine

Bützower Verein ruft Aktion „Menschen in Not“ aus. Auch Wohnungsunternehmen und Privatleute bereiten sich vor, Flüchtlinge aus Kriegsregion aufzunehmen.

Bützow | Die dramatischen Entwicklungen in der Ukraine lassen die Menschen auch in der hiesigen Region nicht los, bewegen sie. Sie fühlen sich verbunden mit den Menschen in der Ukraine und wollen helfen, wo Hilfe benötigt wird. „Wir haben soeben die Aktion ,Menschen in Not' ausgerufen“, erklärt Peter Müller, Vorstandsvorsitzender des Bützower Berufsbildungs...

