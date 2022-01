Güstrow : Virtueller Tag der offenen Tür am John-Brinckman-Gymnasium

Das John-Brinckman-Gymnasium Güstrow öffnete seine Türen virtuell und gewährte Einblicke in den schulischen Alltag.

Güstrow | Sonnabend 10.30 Uhr. Und zack, da ploppt Jan Rädke auf den Bildschirmen auf. Der Schulleiter des John-Brinckman-Gymnasiums in Güstrow hätte zum Tag der offenen Tür angehende Schüler samt deren Eltern genau wie Ehemalige lieber persönlich in den alten Gemäuern begrüßt. Aus bekannten Gründen ging das allerdings nicht. Deswegen verlegte die Schule den Tag der offenen Tür komplett ins Internet. Via Zoom konnte jeder die Schule betreten, ohne auch nur einen Fuß vor die Tür zu setzen. Auch interessant: John-Brinckman-Gymnasium trotzt der Corona-Krise mit Kultur Nachdem der neue Trailer des Gymnasiums Premiere feierte, ergriffen Pauline und Lukas das Wort. Die beiden Elftklässler übernahmen fortan die Moderation und führten die Zuschauer jeweils begleitet von einer Kamera durch das Hauptgebäude. In den Fachräumen präsentierten die Schüler Ergebnisse von Projekten und die Lehrer rührten die Werbetrommel für das jeweilige Fach. Im Kunstraum wurde zum Beispiel gezeigt, wie ein Druck funktioniert. In der Aula sang der Chor. Im Spanischraum fand sich der Zuschauer prompt auf einem Markt mitten in Spanien wieder. In den naturwissenschaftlichen Fachräumen wurden Experimente vorgeführt. Die Schule wollte damit zeigen, dass hier vieles praktisch gelehrt wird. Auch interessant: Güstrower Gymnasium per Livestream erkundet Die beiden jungen Moderatoren übergaben dann wieder dem Schulleiter das Wort. Jan Rädke appellierte an die Eltern, bei der Wahl der zweiten Fremdsprache immer auch schon Studienperspektiven zu bedenken. In einigen Richtungen sei zum Beispiel Latein nach wie vor unerlässlich. Keine Wahl haben Schüler in Deutsch, Mathematik und Englisch. „Diese Fächer nehmen bis zum Abitur einen Schwerpunkt ein“, erklärte der Schulleiter. Essentiell für einen Besuch des Gymnasiums sei die Lust am Lernen und am Wissen. Aber auch ein gutes Zeitmanagement sei enorm wichtig. Denn mit Vor- und Nachbereitung kämen die Schüler gut und gern auf eine 38-Stunden-Woche. Dabei sei der schulische Alltag längst nicht mehr so wie vor einigen Jahren, schon gar nicht wie der vor vielen Jahren. „iPad-basiertes Lernen und Lehren gehört bei uns zum Schulprogramm“, betonte der Schulleiter. Kulli, Block und Hefter waren größtenteils gestern. Mitunter könne das dazu führen, dass Eltern nicht mehr alles verstehen, was ihre Kinder in der Schule tun. Auch die Hilfe bei Aufgaben wird nicht immer möglich sein, so Jan Rädke. Das sei auch für die Eltern eine Herausforderung. „Ihre Kinder werden bei uns erwachsen. Und wir begleiten sie dabei“, so der Schulleiter über die wichtige Aufgabe der Schule. Um 12.15 Uhr neigte sich der choreografierte Tag der offenen Tür dem Ende zu. Wer wollte, konnte den Fachlehrern oder der Schulleitung noch Fragen stellen. Christoph Thurau nutzte die Gelegenheit. Er stellte zwar keine Frage, sprach allen Beteiligten aber ein dickes Lob aus. „Tolles Ding, das habt ihr wirklich gut gemacht!“ Es folgten Fragen nach den Tablets im Unterricht, der Anmeldung für Kinder, die außerhalb des eigentlichen Einzugsgebiets wohnen und den Unterrichtszeiten. Jan Rädke betonte aber, dass Fragen jederzeit im Sekretariat gestellt werden können. Auch interessant: Weltumrundung unter Corona-Bedingungen Bildgewaltig endete der Stream in der Aula. Auch der Schulleiter dankte nun allen Beteiligten für diese Herkulesaufgabe. Im Vorfeld war er schon äußerst gespannt, ob denn alles klappen würde. Die Kamera war manchmal etwas wackelig, der Ton hin und wieder schlecht zu hören. Aber der Stream lief reibungslos, das Moderatoren-Duo war souverän, Kamerawechsel klappten allesamt, die Einspieler saßen. Die Schule sei digital sehr erfahren, nicht zuletzt dank eines Schubes, den die Pandemie verlieh. Klar war auf jeden Fall, dass der Tag der offenen Tür stattfinden sollte. „Wir möchten nicht auf alles verzichten und uns dem Diktat der Inaktivität beugen“, so Jan Rädke. ...

