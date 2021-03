Vor zehn Jahren in Bützow : Geschichtsträchtiges Haus abgerissen

Der Abriss eines 300 Jahre alten Gebäudes in Bützows Jungfernstraße vor zehn Jahren war unumgänglich.

Bützow | Schweres Gerät bahnte sich vor genau einem Jahrzehnt seinen Weg. Unbarmherzig riss es das Gebäude in der Jungfernstraße Nummer 24 in Bützow weg. Seit 300 Jahren stand es hier, binnen weniger Stunden war es dem Erdboden gleich gemacht worden. Am Abriss führte kein Weg vorbei. Jedes historische Gebäude in der Innenstadt sei schützenswert, sagte der d...

