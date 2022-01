Vor 20 Jahren : Die Hamster-Flut von Bützow

Binnen eines halben Jahres wurden vor 20 Jahren 60 Hamster und weitere Kleintiere in der Warnowstadt ausgesetzt.

Bützow | Der Blick in unser Zeitungsarchiv ist für so manche Überraschung gut. Vor genau 20 Jahren wurde in der Bützower Zeitung berichtet, dass es quasi eine Hamster-Flut in der Warnowstadt gab. Der ein oder andere mag sich noch an das Tiergeschäft in der Jungfernstraße erinnern. Aber dass es ein solches Geschäft in Bützow gab, ist gar nicht das kuriose an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.