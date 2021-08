Bützow : Vorschulkinder peilen Seepferdchen an

Kinder der Bützower Kita Piporello lernen am Rühner See das Schwimmen.

Bützow | An diesem Freitag geht es für die 26 Vorschulkinder der Bützower DRK-Kita Piporello ein letztes Mal unter Lehraufsicht ins Wasser. Im Freibad am Rühner See lernen sie derzeit das Schwimmen und peilen das Seepferdchen an. Badeverbot wegen des starken Windes Vorige Woche betreute Reinhard Eiserle die Vorschulkinder, in dieser übernahm Christian Mö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.