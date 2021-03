Warnow : Neue Heizung für die Kita

Damit es die Kinder warm haben, hat die Gemeinde Geld eingeplant und nun den Auftrag vergeben.

Warnow | Kinder spielen an diesem Donnerstagvormittag im Freien. Als die Mädchen und Jungen dann später wieder in die Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Warnow zurückkehren, haben sie es schön warm. Damit das auch künftig so bleibt, will die Gemeinde investieren. Denn die derzeitige Heizungsanlage, die mit Öl gespeist wird, ist marode. Experten hatten empfohlen...

