Landkreis Rostock : Das ist los am Wochenende in der Region Güstrow und Bützow

Pasternack ist in Rühn zu Gast, in Bützow werden Kaninchen vorgeführt, im Güstrower Schloss eine Fotoausstellung – Veranstaltungstipps und kulturelle Höhepunkte laden zum Ausflug in die Region ein.

Landkreis Rostock | Am Wochenende locken einige Veranstaltungen in der Region zum Besuch ein. So wird in der Klosterkirche Rühn Andreas Pasternack erwartet. Der Jazz-Musiker hat Kirchen als Konzertsäle ganz neu für sich entdeckt. „Wir spielen Stücke unplugged, lassen einfach die Akustik wirken“, so Andreas Pasternack. „Die Atmosphäre in den Kirchen hat mich zudem inspiri...

