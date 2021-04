Bützow : Wildes Parken am Friedhof hat bald ein Ende

Im Mai beginnt voraussichtlich die Umgestaltung der unbefestigten Fläche am Eingang der Bützower Ruhestätte.

Bützow | Dass Unmut über das wilde Parken am großen Eingangsbereich des Bützower Friedhofes herrscht, ist nicht neu. Den äußert jetzt auch Heike Sinhuber am SVZ-Telefon. Sie habe in der jüngsten Zeit wieder vermehrt und für längere Zeit Lastwagen auf der unbefestigten Fläche in der Wismarschen Straße stehen sehen und zwar über Tage. Denn sie wohne gleich gegen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.