Regionale Schule in Bützow : Neun Prozent der Schüler binnen 14 Tagen mit Corona infiziert

Jugendliche aus fünf Klassen der Regionalen Schule in Bützow müssen sich aufgrund des steigenden Corona-Infektionsgeschehens aktuell täglich testen.

Bützow | Seit Tagen sind die Corona-Inzidenzwerte im Landkreis Rostock enorm hoch, zuletzt immer wieder vierstellig. Die Zahlen ergeben sich aus den Sieben-Tage-Inzidenzen der Ämter. Entsprechend düster sieht es auch im Amt Bützow-Land aus. Auch an den Schulen bestimmt das Virus den Alltag. Auch interessant: Warum die Präsenzpflicht an Schulen in MV nicht a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.