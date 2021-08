Oettelin : Wolfgang Hohmann lädt wieder zur Zepeliner Plattdüütsch Runn ein

Nach fast anderthalb Jahren Corona-Pause treffen sich nun die Freude der niederdeutschen Sprache wieder.

Oettelin | Regelmäßig treffen sich in Oettelin Platt-Begeisterte zur Zepeliner Plattdüütsch Runn. Bis die Pandemie die Treffen zum Erliegen brachte. „As in alle annern Bereiche ok, hett de dœmlich Corona-Vierus ok för uns all uns Plans dörcheenanner schmäten“, erklärt Wolfgang Hohmann, der diese Treffen seit Jahren leitet. Nach fast anderthalb Jahren findet nun ...

