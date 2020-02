Bützow : Auf der Suche nach einer Lösung für die Bushaltestelle

Die bisherigen Pläne zur Neugestaltung der Bushaltestelle in der Langestraße gehen nicht auf

von Ralf Badenschier

20. Februar 2020, 05:00 Uhr

Eine Menschentraube am Mittwochvormittag in der Langestraße in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes. Mittendrin zu erkennen: Bützows Bürgermeister Christian Grüschow und Bützows Kontaktbeamter der Polizei, Uwe Wiencke. Aber auch Stadtplaner, Vertreter der Rebus und der kreislichen Straßenverkehrsbehörde sind gekommen. Sie alle beschäftigt eine Frage: Wie und wo kann eine neue Bushaltestelle eingerichtet werden, die den neuesten Anforderungen entspricht, also auch behindertengerecht ist? Denn eine solche ist notwendig in Bützows Stadtzentrum. Sie sollte auch entstehen und zwar unmittelbar vor dem Marktplatz, dort wo gegenwärtig Parkplätze für Behinderte ausgewiesen sind. Diese Parkplätze sollten an die Stelle rücken, wo gegenwärtig der Stadtbus hält. Das jedenfalls war der Plan, wenn voraussichtlich gleich nach dem Stadtfest Ende August mit der Neugestaltung des Marktplatzes begonnen wird. Doch bei den Planungen des Bauvorhabens zeigte sich, dass die Fläche am Markt für die Busse nicht lang genug ist. Deshalb muss nun eine andere Lösung her, entlang der Langestraße. Wie die aussehen könnte, darum ging es gestern. „Wir haben jetzt eine Idee. Das muss aber noch geprüft werden, ob es so geht“, so Bürgermeister Christian Grüschow.