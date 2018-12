Gemeinde Bröbberow : Auszeichnung als „Aktive Vorlesestadt 2018“

von Ralf Badenschier

20. Dezember 2018, 10:34 Uhr

Kurz vor dem Weihnachtsfest kann sich die Freie Schule Bröbberow über einen weiteren Preis freuen. Und den hat sie für das ganze Dorf errungen. Denn Bröbberow erhält als erste Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern die Auszeichnung „Aktive Vorlesestadt 2018“. Die Auszeichnung erfolgt rund um den bundesweiten Vorlesetag, der in diesem Jahr am 16. November stattgefunden hatte.

„Schülerinnen und Schüler der Freien Schule Bröbberow haben Texte und Geschichten zum Jahresmotto ,Natur und Umwelt’ ausgewählt und dann jüngeren Kindern in der Kita oder ihren Mitschülern vorgelesen sowie einen Nachmittag in der Seniorenbetreuung gestaltet“, begründet die Stiftung Lesen die Wahl, im Namen aller Initiatoren des Vorlesetages.

„Das ist eine großartige Sache. Zumal wir jetzt neben solchen Städten wie Köln oder Gotha stehen, die im vergangenen Jahr gewonnen haben“, sagt Schulleiterin Katharina Drewes am SVZ-Telefon. Sie sei am Dienstag von der Jury informiert worden. „Ich musste aber noch Stillschweigen bewahren“, erzählt die Schulleiterin.

Die Auszeichnung zeige, dass Lesen nicht eine Sache von Stadt oder Land sei, sondern „Lesen macht überall Spaß und Freude“. Katharina Drewes glaubt, sie hätten die Jury auch damit überzeugt, dass nicht Erwachsene und Prominente vorgelesen hätten, sondern Kinder als Vorleser in Aktion getreten seien. „Das machen wir schon lange so und werden daran auch festhalten.“ So waren Schüler zum Beispiel auch im Melkstall und haben dort den Landwirten in der Pause vorgelesen.

Die Gemeinde im Amt Schwaan steht mit dem Titel in diesem Jahr an der Seite von Stuttgart als „Nachhaltige Vorlesestadt 2018“ und Delmenhorst als „Außergewöhnliche Vorlesestadt 2018“.