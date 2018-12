Zeugenaufruf : Bahnwaggon mit Stein beworfen

Die Bundespolizei sucht Zeugen für diese schwere Straftat auf dem Bahnhof in Schwaan.

von Ralf Badenschier

05. Dezember 2018, 20:48 Uhr

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr: Ein Unbekannter hat einen Regionalexpress auf der Fahrt von Hamburg nach Rostock auf Höhe des Bahnhofs Schwaan am Dienstag gegen 22.30 Uhr mit einem Stein beworfen. Dabei wurde in einem Reisezugwagen eine Fensterscheibe der Doppelverglasung zerstört. Eine Mitarbeiterin der Bahn, die sich zum Tatzeitpunkt am Bahnhof in Schwaan aufhielt, beobachtete kurz nach dem Steinwurf eine Person, die in Richtung Teichstraße entlang der Bahngleise lief. Jetzt sucht die Bundespolizei Zeugen. Wer kann Hinweise zu dieser Straftat machen? Die Person war ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß, von schlanker Gestalt, dunkel gekleidet und trug eine Kapuze ins Gesicht gezogen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0381/2083111 entgegengenommen.