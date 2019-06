Bützow : Beratung rund um die Rente

von svz.de

11. Juni 2019, 07:23 Uhr

Hier gibt es Hilfe rund um die Rente. Erneut bietet Walter Wilk, der neue Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund im Landkreis Rostock, eine Sprechstunde im Bützower Rathaus an. Am morgigen Mittwoch ist er wieder vor Ort, um Fragen rund ums Thema Rente zu beantworten. Walter Wilk geht mit den Besuchern die notwendigen Unterlagen für die Beantragung der Rente durch, gibt Daten gleich direkt vor Ort in einen Laptop ein und versendet diese direkt an die Rentenbehörde. Die Sprechstunde findet von 10 bis 13 im Beratungsraum im zweiten Obergeschoss des Rathauses statt.