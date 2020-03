Polizei : Betrug misslungen

Der große Gewinn entpuppte sich als fiese Gauner-Masche. Doch zum Glück fiel ein Schwaaner nicht darauf rein.

von Ralf Badenschier

10. März 2020, 05:00 Uhr

Da hat ein Schwaaner Glück gehabt: Er war Gewinner von 28 000 Euro. Das jedenfalls wurde ihm am Telefon erzählt. Um das Geld zu erhalten, sollte er an einer Tankstelle Bezahlkarten in Höhe von 900 Euro kaufen und diese an eine Kontaktperson übergeben. „Es kam jedoch nicht zur Übergabe der Karten. Der Termin ist geplatzt“, so die Polizei in Bützow. Damit blieb dem Mann, Jahrgang 1984, größerer Schaden erspart.