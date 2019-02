gÜSTROW : Bewerbungsfrist läuft ab

von svz.de

25. Februar 2019, 19:42 Uhr

Die Bewerbungsfrist für den Ideenwettbewerb Gesundheitswirtschaft des Wirtschafts- und Gesundheitsministeriums MV läuft nur noch bis zum 1. März. Gesucht werden innovative Projekte zur Steigerung von Wachstum und Beschäftigung. Im Rahmen des Ideenwettbewerbes wird ein Gesamtbudget für Projektförderungen in Höhe von bis zu 750 000 Euro ausgeschrieben. Die Prämierung der Gewinnerprojekte findet am 3. Juni statt. Die Bewerbung in Form eines Kurzkonzeptes kann bis zum 1. März über ein Online-Formular bei der BioCon Valley GmbH eingereicht werden.