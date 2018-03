„Zikita“-Projekt : Bilder, Buchstaben und Basteleien

Die Bienengruppe aus dem Tarnower Kindergarten befasst sich seit Wochen mit der Schweriner Volkszeitung

von Frank Liebetanz

01. März 2018, 12:00 Uhr

Viel gelernt haben die sieben Mädchen und drei Jungen der Bienengruppe aus der Tarnower Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ beim Projekt Zeitung in der Kita, „Zikita“. In den vergangenen vier Wochen haben die Kinder Hüte und Sparschweine aus Luftballonen und Pappmaschee gebastelt, Bilder angeschaut und mit einer der beiden Leiterinnen, der Erzieherin Doris Christens, besprochen. Sie haben außerdem Buchstaben in der Zeitung erkannt, ausgeschnitten und dem Alphabet zugeordnet. „Das Projekt hat das Interesse der Kinder an der Zeitung geweckt“, zieht Doris Christens schon mal Bilanz. Besonders toll findet sie, dass sich manche Eltern die Zeit nehmen, morgens mit den Kleinen die SVZ durchzusehen.

Die Kinder sitzen mit Doris Christens auf dem Teppich, die Zeitungen vor ihnen sind aufgeschlagen. Auf Anregung der Erzieherin berichten sie, dass sie aus Zeitungen ein großes Haus bauen wollen, vielleicht sogar einen Iglu.

Der Schnee ist zurzeit ein großes Thema bei den Kindern, etwa bei Mira. Auf der Titelseite der SVZ sehen sie das Foto der großen, Schnee schiebenden Lastwagen der Autobahn-Straßenmeisterei. Die sind immer orangefarben lackiert, und das führt zu der Frage, wie die Farbe ins Blatt kommt.

Stark vereinfacht erklärt Doris Christens gerade den Farbdruck, doch plötzlich entdeckt ein Junge ein Tier ganz unten auf der Seite. „Was soll denn der alberne Pinguin da?“, fragt er. Die Erzieherin erläutert, dass die Erde immer wärmer wird und die abgebildeten Pinguine umziehen müssen, da sie nur in der Kälte leben können.

Das ist eine gute Überleitung zum Wetter, das sie mit den Kindern im Alter von fünf bis sechs Jahren bereits besprochen hat. Sie kennen die Symbole auf den Karten und wissen, dass ein Querstrich vor den Zahlen Frost bedeutet.

Stolz zeigen die Mädchen und Jungen der Bienengruppe, welche Berichte sie ausgeschnitten und auf Tapeten geklebt haben, die jetzt im Gang hängen. Und sie präsentieren ihre Spardosen aus Pappmaschee: Franz zum Beispiel hat ein Stachelschwein geformt, Alina ein Einhorn-Schwein, Martha einen gepunkteten Marienkäfer und Nora ein buntes Osterei. Bei manchen fehlen nur noch die Schlitze, dann können die Tiere Münzen aufnehmen.

Auch die Buchstaben in der Zeitung haben eine Rolle gespielt: Die Kinder haben sie ausgeschnitten und auf einen Zettel mit dem Abc geklebt. Ein Schritt, um später lesen zu können.

Die Kindertagesstätte hat übrigens schon vor dem Zikita-Projekt alte Zeitungen gesammelt und will sie dem Altstoffhandel verkaufen. Der Erlös soll für die Abschlussfahrt verwendet werden.