Breitbandausbau bleibt Streitthema

Vize-Landrat reagiert auf Sellering-Äußerung und Lüssower schreibt offenen Brief

von Christian Jäger

15. Januar 2019, 07:39 Uhr

„Verwundert“ zeigt sich Stephan Meyer, stellvertretender Landrat des Landkreises Rostock, über die Aussagen von Ministerpräsident a.D. Erwin Sellering zum Thema Breitbandausbau beim Neujahrsempfang in Bützow (Der Landkreis muss jetzt handeln). „Zeigt dies doch, wie weit das ,Raumschiff Schwerin’ von der kommunalen Familie entfernt und wie wenig Fakten dort bekannt zu sein scheinen. Ja, die digitale Infrastruktur ist Teil der Daseinsvorsorge und ja, wir müssen schneller sein“, erklärt Stephan Meyer. Nicht das Land habe einen Löwenanteil an den Bundesmitteln gesichert, sondern der Landkreis, „denn dieser ist Zuwendungsempfänger und haftet im Zweifel auch dafür“, so der stellvertretende Landrat.

Stephan Meyer verweist darauf, dass die Bundesmittel öffentlich vergeben und ausgeschrieben werden müssen. „Dies ist – trotz langer Fristen – für die Modellregion Bützow und das Amt Bützow-Land längst geschehen. Auch die öffentliche Vergabe ist bereits Anfang 2018 erfolgt“, macht der Vizelandrat deutlich und weiter: „Was Herr Sellering damit meint, der ,Landkreis müsste jetzt handeln’, erschließt sich mir deshalb nicht. Alles, was der Landkreis tun konnte, ist für die Region Bützow getan.“

Dass bisher noch „keine Bagger rollen“, habe auch etwas mit dem Fachkräftemangel zu tun, erklärt Stephan Meyer. Auch dieses Thema habe Sellering angesprochen. „Da hätte ich mir eine gedankliche Verknüpfung gewünscht, denn das erklärt ja vieles, und zwar nicht nur in der Pflege oder der Bildung, sondern auch in der Baubranche“, so der Vize-Landrat. Er kenne keinen Landkreis, der beim Breitbandausbau weiter wäre als der Landkreis Rostock. „Alle unterliegen den gleichen vergaberechtlichen Vorschriften und sind dementsprechend ungefähr gleichauf.“

Anders verhalte sich das mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen. Der habe unabhängig vom Bundesprogamm einen anderen Weg gewählt. „Dies zu vergleichen, wäre aber der berühmte Vergleich zwischen Äpfel und Birnen“, so Stephan Meyer.

Kritik kommt weiterhin aus den Kommunen. In einem offenen Brief wendet sich der Lüssower Andreas Bischalski jetzt an die Politik. Der gelernter IT-Systemkaufmann hatte bereits 2016 eine Petition zum Thema „Breitband und schnelles Internet“ gestartet und nach eigenen Angaben in kürzester Zeit „mehrere Hundert Unterschriften“ erlangt. Im August habe er die Petition dem Petitionsausschuss des Landtages übergeben. Knapp 14 Monate später, im Oktober 2017, sei eine Antwort vom Vorsitzenden gekommen. Manfred Dachner habe informiert, „dass das Petitionsverfahren abgeschlossen und meinem Anliegen entsprochen wird. Der Ausbau sollte bis 2018 abgeschlossen sein, so hieß es“, schreibt Andreas Bischalski.

Die Situation ist eine andere. Bisher ist kein Kabel verlegt. „Dass dies zu Wut und Enttäuschung bei allen Beteiligten führt, ist sicher einleuchtend. Die Glaubwürdigkeit von schriftlichen Zusagen des Landtages hat hier auch stark gelitten“, schreibt der Lüssower und spricht von einer Hinhaltetaktik. „Der Planungsprozess mag kompliziert sein, auf Verständnis der Bürger brauchen Sie angesichts der großen, zur Verfügung stehenden Fördersummen nicht zu hoffen.“ Es gehe um die Zukunftsfähigkeit und die Attraktivität der Gemeinden und einer ganzen Region. „Wir brauchen Aussagen, auf die wir uns verlassen und unser Leben standortspezifisch planen können. Viel zu viel Vertrauen wurde in den letzten Jahren verspielt“, erklärt der Lüssower.