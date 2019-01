Bützower fühlten sich unsicher

von svz.de

01. Januar 2019, 20:31 Uhr

„Die Furcht geht mit“: So heißt ein Aufmacher der Bützower Zeitung vor zehn Jahren. Die Redaktion berichtet darüber, dass viele Ecken der Stadt düster blieben und die Bützower lieber zuhause blieben.

Der Rosengarten liegt abends in tiefer Dunkelheit, und seit ein paar Wochen herrscht auch im Gummiwinkel tiefschwarze Nacht. Denn keine einzige Lampe funktioniert, seitdem sie offenbar zerstört worden waren. Auch aus dem Bahnhofsviertel und vom Wall berichten SVZ-Leser, dass ihnen abends dort unheimlich ist.

Die Polizei verweist dagegen darauf, dass es seit vielen Jahren kaum einen Überfall gegeben habe, auch nicht auf ältere Mitbürger. Wer sich unsicher fühle, solle die zahlreichen hell beleuchteten Wege nutzen. Die Angst in der Dunkelheit sei eher ein subjektives Gefühl.

Eine Bützowerin beklagt sich in einer Umfrage, dass auch die Gehwege am Forsthof schlecht seien. Sie fühle sich oft sehr unsicher und nehme immer eine Taschenlampe mit. Viele Bützower vermeiden es, abends allein in dunklen Gegenden durch den Ort zu gehen.