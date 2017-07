Geburtstag : Bützows Stadtmaler wird 90

vergrößern 1 von 1 Foto: Manfred Schulz 1 von 1

Am Sonntag feierte Stadtmaler Günter Borgwardt seinen 90. Geburtstag. Zahlreiche Gratulanten konnte der Jubilar in seinem Haus im Vierburgweg begrüßen. Bürgermeister Christian Grüschow überbrachte die herzlichsten Glückwünsche der Stadt und des Ministerpräsidenten. „Günter Borgwardt hat als Schriftmaler und mit Beschriftungen das Bützower Stadtbild über Jahrzehnte geprägt. Mit seinem Hobby, dem Malen von alten und neuen Stadtansichten, bereitet er vielen Menschen Freude“, betonte Christian Grüschow. Im Jahr 2012 durfte sich Günter Borgwardt ins Ehrenbuch der Stadt Bützow eintragen.

Seine Bilder macht der Künstler in einer Dauerausstellung in seiner Galerie in seinem Geburtshaus im Vierburgweg 13 allen Interessierten zugänglich.

Die Gratulanten wünschten dem Jubilar für die Zukunft beste Gesundheit und dass er noch weitere Stadtansichten malt.