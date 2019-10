Schwaan : Campus-Ausschuss erfährt Neues

In der zweiten Sitzung geht es um die Inneneinrichtung.

von Frank Liebetanz

29. Oktober 2019, 05:00 Uhr

An der Stelle der ehemaligen Aula, allerdings größer als diese, entsteht zurzeit der so genannte Campus an der Prof.-Franz-Bunke-Schule in Schwaan. Zum Start des neuen Schuljahres 2020/21 sollen dort Jugend- und Seniorenclub, Bücherei und auch die Mensa für die Schüler ihren Raum finden. Zurzeit nähmen an jedem Schultag 307 Kinder und Jugendliche letzteres Angebot in Schwaan an, berichtete Bürgermeister Mathias Schauer (Unabhängige) jüngst den Einwohnern in Letschow. Heute Nachmittag um 17 Uhr wird sich der Campus-Ausschuss der Stadtvertretung Schwaan im Rathaus II in der Kirchenstraße 5 in Schwaan treffen und das Planungsbüro aib wird über den aktuellen Stand ders Bauprojekts und die weiteren Bauzeiten der Gewerke berichten. Die Politiker werden über die Innenausstattung beraten, Experten die Innenausstattung vorstellen.

Im Erdgeschoss des neuen Anbaus sollen die Essen ausgegeben werden. Hinter der Warm- und Kaltausgabe sind zwei Räume geplant. In dem einen, knapp 18 Quadratmeter groß, wird gespült. In dem anderen, etwas mehr als 30 Quadratmeter, werden die Speisen zubereitet. Außerdem wird im Parterre eine Gemeinschaftsküche eingerichtet. Dieser Raum soll knapp 18 Quadratmeter umfassen und auch als Lehrküche zur Verfügung stehen. Im Obergeschoss des neuen Schul-Trakts in Schwaan soll der Bürgertreff eingerichtet werden. Die nutzbare Gesamtfläche beträgt dort knapp 65 Quadratmeter. Der Arbeitsraum hat eine Gesamt-Nutzfläche von etwa 13 Quadratmetern.